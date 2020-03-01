شكرا لقرائتكم خبر عن بحث التعاون في الجهود الإغاثية مع الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
كما ناقش الطرفان خلال استقبال الربيعة لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة أمس بمقر المركز في الرياض الموضوعات الإنسانية والإغاثية المدرجة ضمن منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني، الذي يعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة، وستبدأ أعماله اليوم. وأبدى لوكوك إعجابه بالدور المميز الذي يؤديه المركز لإغاثة الشعوب والدول المحتاجة دون تمييز.
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