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بحث التعاون في الجهود الإغاثية مع الأمم المتحدة

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بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يخدم العمل الإنساني حول العالم.

كما ناقش الطرفان خلال استقبال الربيعة لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة أمس بمقر المركز في الرياض الموضوعات الإنسانية والإغاثية المدرجة ضمن منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني، الذي يعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة، وستبدأ أعماله اليوم. وأبدى لوكوك إعجابه بالدور المميز الذي يؤديه المركز لإغاثة الشعوب والدول المحتاجة دون تمييز.

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