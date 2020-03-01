شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب باتفاق السلام بين أمريكا وطالبان والان نبدء بالتفاصيل

أعربـت وزارة الخارجية عـن ترحيب المملكة العربية السعوديـة بتوقيع اتـفاق السلام بـين الولايـات المتحـدة الأمـريكية وحركـة طالـبان، لما لذلـك مـن دور في استعادة جمهورية أفغانستان الإسلامـية لاستقرارها بما يعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي. وعبرت الوزارة عن تطلع المملكة لأن تحقق تلك الخطوة وقفا شاملا ودائما لإطلاق الـنار، وسلاما يعم جميع أنحاء الــبلاد، بما يسهم في تحقيق آمال وتطلعات الشعب الأفغاني الشقيق في التنمية والازدهار.

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