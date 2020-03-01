شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب باتفاق السلام بين أمريكا وطالبان والان نبدء بالتفاصيل
وعبرت الوزارة عن تطلع المملكة لأن تحقق تلك الخطوة وقفا شاملا ودائما لإطلاق الـنار، وسلاما يعم جميع أنحاء الــبلاد، بما يسهم في تحقيق آمال وتطلعات الشعب الأفغاني الشقيق في التنمية والازدهار.
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