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الإمارات: تعليق «العمرة» حرصا على المعتمرين

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نوه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي " بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها السيادية و الشرعية في رعاية المواطنين و المعتمرين و الزوار و المقيمين بتعليقها المؤقت لمنح تأشيرات العمرة و الزيارة حرصا منها على صحة الجميع و حفاظا على سلامتهم.

وأوضح رئيس المجلس عبد الله الشيخ المحفوظ بن بيه في بيان له أمس أن هذه الإجراءات من مقتضى مقاصد الشريعة التي جاءت لحفظ النفس البشرية ومقتضى القواعد الفقهية التي دعت إلى تقديم درء المفاسد على جلب المصالح وإلى تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

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