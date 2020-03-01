شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: تعليق «العمرة» حرصا على المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس المجلس عبد الله الشيخ المحفوظ بن بيه في بيان له أمس أن هذه الإجراءات من مقتضى مقاصد الشريعة التي جاءت لحفظ النفس البشرية ومقتضى القواعد الفقهية التي دعت إلى تقديم درء المفاسد على جلب المصالح وإلى تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
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