محمد بن مسعود - الدمام - 01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 02:15 AM تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما ضبط فتاتين مخالفتين للذوق والآداب العامة بالقصيم ضبط فتاتين مخالفتين للذوق والآداب العامة بالقصيم صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن قيام فتاتين بمخالفة الذوق والآداب العامة، فقد تم تحديد هويتهما وضبطهما، (مواطنتين في العقد الثاني من العمر)، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما. الكلمات المفتاحية ، ضبط فتاتين مخالفتين للذوق والآداب العامة بالقصيم ،

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