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محمد بن مسعود - الدمام - وصل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مساء اليوم، إلى الجمهورية التونسية، لرئاسة وفد المملكة المشارك في اجتماعات وزراء الداخلية العرب في دورته السابعة والثلاثين.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار قرطاج الدولي، معالي وزير الداخلية بجمهورية تونس هشام المشيشي، ومعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية التونسية.
ويضم الوفد الرسمي المرافق لسموه، الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ومعالي مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري.
تونس وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي اجتماعات وزراء الداخلية العرب
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 02:12 AM
وصل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مساء اليوم، إلى الجمهورية التونسية، لرئاسة وفد المملكة المشارك في اجتماعات وزراء الداخلية العرب في دورته السابعة والثلاثين.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار قرطاج الدولي، معالي وزير الداخلية بجمهورية تونس هشام المشيشي، ومعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية التونسية.
ويضم الوفد الرسمي المرافق لسموه، الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ومعالي مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري.
، وزير الداخلية يصل تونس لرئاسة وفد السعودية المشارك في اجتماعات "وزراء العرب" الـ37 ،
المصدر : الخليج 365
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