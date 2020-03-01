محمد بن مسعود - الدمام - دعا إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدرها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا "نوه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا (covid 19) حمايةً لأبناء الوطن والمقيمين والمسلمين جميعًا". وقدر المجمع في بيان له اليوم، الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لحماية المعتمرين الراغبين في زيارة المشاعر المقدسة والمسجد النبوي، داعيًا إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدر من المملكة وأن يلتزموا بها ويحرصوا عليها حرصًا شديدًا.جدة مجمع الفقه الإسلامي الدولي المشاعر المقدسة المسجد النبوي فيروس كورونا الجديد "مجمع الفقه الإسلامي" ينوه بالإجراءات الوقائية للسعودية لحماية المعتمرين وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-01 "نوه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا (covid 19) حمايةً لأبناء الوطن والمقيمين والمسلمين جميعًا". وقدر المجمع في بيان له اليوم، الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لحماية المعتمرين الراغبين في زيارة المشاعر المقدسة والمسجد النبوي، داعيًا إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدر من المملكة وأن يلتزموا بها ويحرصوا عليها حرصًا شديدًا. 01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 Advertisements 01:33 AM اخر تعديل 01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 02:12 AM دعا إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدرها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا دعا إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدرها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا "نوه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا (covid 19) حمايةً لأبناء الوطن والمقيمين والمسلمين جميعًا". وقدر المجمع في بيان له اليوم، الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لحماية المعتمرين الراغبين في زيارة المشاعر المقدسة والمسجد النبوي، داعيًا إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدر من المملكة وأن يلتزموا بها ويحرصوا عليها حرصًا شديدًا. ، "مجمع الفقه الإسلامي" ينوه بالإجراءات الوقائية للسعودية لحماية المعتمرين ،

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