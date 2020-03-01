محمد بن مسعود - الدمام - "شرطة مكة": القبض على الأشخاص المتحرشين بفتيات في إحدى الأسواق التجارية بجدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-01 صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بفتيات أثناء وجودهن بإحدى الأسواق التجارية بمحافظة جدة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تمكُّن الجهات الأمنية من تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم، وكل مَن تثبت علاقته بالجريمة. 01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 01:07 AM Advertisements جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في "مكافحة التحرش" بحقهم جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في "مكافحة التحرش" بحقهم صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بفتيات أثناء وجودهن بإحدى الأسواق التجارية بمحافظة جدة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تمكُّن الجهات الأمنية من تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم، وكل مَن تثبت علاقته بالجريمة. ، "شرطة مكة": القبض على الأشخاص المتحرشين بفتيات في إحدى الأسواق التجارية بجدة ،

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