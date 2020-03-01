، أهالي "سبت الجارة" ينتظرون تشغيل المركز الصحي ،

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مازال الأهالي في مركز سبت الجارة شرق القنفذة ينتظرون منذ سنوات افتتاح مركز الرعاية الصحية الأولية، ليحل محل المبنى المستأجر خصوصًا أن المبنى الجديد تم تجهيزه بالكامل إلا أنه لم يتم افتتاحه على الرغم من اكتمال تجهيزاته الطبية حسب وصف الأهالي.
قالوا إنهم استبشروا خيرًا عندما وصل أثاث المركز بعدما بقي مبناه أكثر من ثلاث سنوات دون تجهيز لكن على الرغم من طول فترة الانتظار ما زالت معاناتهم مستمرة بسبب سوء إمكانات المبنى المستأجر وناشد الأهالي عبر الخليج 365 وزير الصحة التوجيه بسرعة افتتاح المبنى الجديد وإيجاد الكادر الطبي لتشغيل كامل مرافق المركز ليتسنى للمراجعين- حيث يفوق عددهم 15 ألف نسمة- الاستفادة من خدماته الصحية.
أهالي "سبت الجارة" ينتظرون تشغيل المركز الصحيحسن العيسي الخليج 365 2020-03-01
مازال الأهالي في مركز سبت الجارة شرق القنفذة ينتظرون منذ سنوات افتتاح مركز الرعاية الصحية الأولية، ليحل محل المبنى المستأجر خصوصًا أن المبنى الجديد تم تجهيزه بالكامل إلا أنه لم يتم افتتاحه على الرغم من اكتمال تجهيزاته الطبية حسب وصف الأهالي.
قالوا إنهم استبشروا خيرًا عندما وصل أثاث المركز بعدما بقي مبناه أكثر من ثلاث سنوات دون تجهيز لكن على الرغم من طول فترة الانتظار ما زالت معاناتهم مستمرة بسبب سوء إمكانات المبنى المستأجر وناشد الأهالي عبر الخليج 365 وزير الصحة التوجيه بسرعة افتتاح المبنى الجديد وإيجاد الكادر الطبي لتشغيل كامل مرافق المركز ليتسنى للمراجعين- حيث يفوق عددهم 15 ألف نسمة- الاستفادة من خدماته الصحية.
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
01:01 AM
لم يُفتتح رغم اكتمال تجهيزاته ليحل محل المبنى المستأجر
مازال الأهالي في مركز سبت الجارة شرق القنفذة ينتظرون منذ سنوات افتتاح مركز الرعاية الصحية الأولية، ليحل محل المبنى المستأجر خصوصًا أن المبنى الجديد تم تجهيزه بالكامل إلا أنه لم يتم افتتاحه على الرغم من اكتمال تجهيزاته الطبية حسب وصف الأهالي.
قالوا إنهم استبشروا خيرًا عندما وصل أثاث المركز بعدما بقي مبناه أكثر من ثلاث سنوات دون تجهيز لكن على الرغم من طول فترة الانتظار ما زالت معاناتهم مستمرة بسبب سوء إمكانات المبنى المستأجر وناشد الأهالي عبر الخليج 365 وزير الصحة التوجيه بسرعة افتتاح المبنى الجديد وإيجاد الكادر الطبي لتشغيل كامل مرافق المركز ليتسنى للمراجعين- حيث يفوق عددهم 15 ألف نسمة- الاستفادة من خدماته الصحية.
، أهالي "سبت الجارة" ينتظرون تشغيل المركز الصحي ،
المصدر : الخليج 365
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