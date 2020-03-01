بالفيديو.. تحرش مجموعة شباب بفتاتين في محافظة عنيزة

وثق مقطع فيديو حصلت عليه «عاجل» لحظة تعرض فتيات لتحرش أثناء عبورهن أحد الطرق في محافظة عنيزة.

وكشف الفيديو تجمُّع مجموعة من الشباب أثناء مرور فتاتين؛ ما جعل إحداهما تنفعل عندما تحرش شاب لفظيًّا بهما.

وأثار الفيديو الجدل في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي أثبت حالة التحرش اللفظي الذي لا يقل عن التحرش الجسدي، ويترك آثاره السلبية على الفتاة بسبب الألفاظ التي تتعرض لها.

وتقع تلك الألفاظ الخادشة للحياء تحت طائلة مواد نظام مكافحة جريمة التحرُّش، الذي حافظ على خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

ويعاقب النظام كل من ارتكب جريمة تحرش بـ«السجن بما لا يزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين»، ويعاقب بـ«السجن بما لا يزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين؛ كل من تكرر منه ارتكاب جريمة التحرش».

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يُشار إلى أن مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» دشنوا وسم «#متحرش_عنيزة»، وطالبوا بسرعة القبض على الشباب.

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