النيابة العامة تُعلن القبض على المتحرشين بالفتيات قرب أحد المجمّعات التجارية

أعلنت النيابة العامة، اليوم السبت، القبض على عدد من الأشخاص المتحرشين بفتيات قرب أحد المجمّعات التجارية والتباهي بذلك.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على الأمر الصادر من النائب العام بشأن القبض على عدد من الأشخاص لقيامهم بالتحرش بفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية والتباهي بذلك، فقد تمت مباشرة إجراءات الاستدلال من قبل الجهة المختصة طبقًا للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من نظام الإجراءات الجزائية، والقيام بإجراءات البحث والتحري وتحديد هوية المعنيين بالواقعة والقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق مع المذكورين فور القبض عليهم ومثولهم أمام المحقق المختص بالتحقيق في جرائم التحرش، وأن القضية تحت الإجراء وجارٍ ضبط شهادة شهود الواقعة وتفريغ تصوير الكاميرات المحيطة بمحل الحادثة.

كما أوضح المصدر أنه حال انتهاء التحقيق بتوجيه الاتهام للمذكورين طبقًا للمادة (١٢٦) من نظام الإجراءات الجزائية، فسيتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة بطلب إيقاع العقوبات المقررة لهذه الجريمة طبقًا لنظام مكافحة جريمة التحرُّش.

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