«أوقاف الجزائر»: إجراءات المملكة بشأن «كورونا» واجبة في الشريعة وكافة القوانين الوضعية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي,اليوم السبت,أن قرار المملكة العربية السعودية تعليق دخول أراضيها بسبب فيروس كورونا,هو إجراء مؤقت يهدف إلى الحفاظ على صحة المعتمرين والزوار.
وأوضح في مؤتمر صحفي,أن الجزائر -على غرار كل الدول- احترمت قرار المملكة العربية السعودية القاضي بتعليق دخول أراضيها بسبب فيروس كورونا,مُشيرًا إلى أن إلغاء الرحلات من الجزائر هو إجراء وقائي مؤقت للحفاظ على سلامة المواطنين حتى السيطرة على الوباء.
وذكر أن الإجراءات الوقائية واجبة في الشريعة وفي كل القوانين الوضعية.
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