القبض على المتحرشين بفتيات في أحد الأسواق التجارية بجدة



صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بفتيات أثناء وجودهن بأحد الأسواق التجارية بمحافظة جدة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية، عن تمكن الجهات الأمنية من تحديد هويتهم والقبض عليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من تثبت علاقته بالجريمة .

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