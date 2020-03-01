السعودية اليوم / مجمع الفقه الإسلامي ينوه بالإجراءات الوقائية للمملكة لحماية المعتمرين الراغبين في زيارة المشاعر المقدسة والمسجد النبوي



جدة 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

نوه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية

وقدر المجمع في بيان له اليوم، الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لحماية المعتمرين الراغبين في زيارة المشاعر المقدسة والمسجد النبوي ، داعياً إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدر من المملكة وأن يلتزموا بها ويحرصوا عليها حرصاً شديداً .

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01:00ت م

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جدة 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسنوه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا (covid 19) حماية لأبناء الوطن والمقيمين والمسلمين جميعاً .وقدر المجمع في بيان له اليوم، الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لحماية المعتمرين الراغبين في زيارة المشاعر المقدسة والمسجد النبوي ، داعياً إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدر من المملكة وأن يلتزموا بها ويحرصوا عليها حرصاً شديداً .//انتهى//01:00ت م0155

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