السعودية اليوم / البرازيل تؤكد ثاني إصابة بفيروس كورونا



ساو باولو 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

أكدت وزارة الصحة البرازيلية اليوم ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد سريع الانتشار وأن الحالة جرى تشخيصها لمريض في ساو باولو كان قد زار إيطاليا في الآونة الأخيرة.

وقالت السلطات إنها تعكف على جمع المعلومات وإنها ستعلن عن المزيد من التفاصيل لاحقا.

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