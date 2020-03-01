السعودية اليوم / الصحة الكويتية تعلن وصول ست طائرات إجلاء مواطنين من إيران وتايلاند



الكويت 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

أعلنت مسؤولة في وزارة الصحة الكويتية اليوم وصول ست طائرات تقل مواطنين تم إجلاؤهم من إيران وتايلاند "سيتم نقلهم إلى الحجر الصحي والمراقبة المنزلية" بعد فحصهم احترازيًا والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتورة بثينة المضف لوكالة الأنباء الكويتية إن رحلات الإجلاء الست التي هبطت في مطار الكويت (مبنى الشيخ سعدالعبدالله) تضمنت طائرة واحدة قادمة من مدينة بانكوك في تايلاند "سيتم إخضاعهم جميعا إلى المراقبة المنزلية".

وأضافت المضف أن المواطنين القادمين على متن الرحلات الخمس القادمة من طهران "سيتم نقلهم إلى الحجر الصحي المخصص" موضحة أن "بعض الحالات ممن يعانون أمراضا مزمنة مثل القلب وغيره نقلوا إلى المستشفى المخصص للتأكد من سلامتهم".

وشددت على أنه لا يوجد أي ارتفاع في عدد حالات الإصابة بالفيروس المستجد, موضحة أن إجمالي ما تم رصده "45 حالة جميعها في حالة مستقرة وتتمتع بصحة جيدة".

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