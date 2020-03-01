السعودية اليوم / أيرلندا تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا



دبلن 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

أكدت السلطات الصحية في أيرلندا اليوم أول حالة إصابة بفيروس كورونا مؤكدة أنها مرتبطة بالسفر من منطقة منكوبة في شمال إيطاليا.

وقالت وزارة الصحة الأيرلندية في بيان إن المريض وهو رجل في المنطقة الشرقية من البلاد يتلقى العلاج الطبي الملائم.

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