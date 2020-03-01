السعودية اليوم / الاتحاد الأوروبي والإيقاد يبحثان في الخرطوم أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي



الخرطوم 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

عقد المجلس الوزاري للهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" والاتحاد الأوروبي اجتماعًا تشاوريًا اليوم بالخرطوم، بمشاركة المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل فونتيليس.

وأكد بوريل في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن النقاش العميق والمثمر الذي دار خلال الاجتماع يعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمنطقة، وبدول المنظمة، شارحًا أن الأمن في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي وحتي باب المندب من أهم اهتمامات ومشاغل الاتحاد الأوروبي.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي يمنح اهتمامًا كبيرًا للمنطقة وأمنها، مشددًا على استمرار النقاش حول هذه القضايا دون الارتباط بمواعيد دورية لأهميتها، داعيًا إلى التضامن والتعاون بين دول المنطقة لمواجهة قضاياها وخاصة الأمنية منها، وقضايا الهجرة غير النظامية، والعمل علي التنسيق المستمر بين الاتحاد الأوروبي والإيقاد لتحقيق الأهداف المشتركة.

من جانبه، أشاد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين بالحوار الذي دار في الاجتماع الذي وصفه بالعميق والمثمر، مثمنًا الدور الكبير الذي اعتاد الاتحاد الأوروبي القيام به مع دول المنظمة، سعيًا لاستتباب الأمن والاستقرار فيها، وأن الاجتماع تناول الأوضاع الأمنية في دول المنطقة، خاصة الصومال وجنوب السودان، والتطورات في السودان.

بدوره عبر السكرتير التنفيذي للإيقاد وركينا قبياهو، عن تقدير المنظمة للمشاركة والإسهام الفاعلين للاتحاد الأوروبي في العمل من أجل التعامل مع قضايا القرن الأفريقي، مقدمًا شكره للمسؤول السامي للاتحاد الأوروبي.

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23:42ت م

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