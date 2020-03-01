السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم حملته التطوعية الثانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية الجابون



فرانسفيل 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، حملته الطبية التطوعية الثانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بجمهورية الجابون.

وكشف الفريق الطبي التطوعي للمركز خلال 6 أيام متواصلة منذ انطلاق الحملة في مدينة فرانسفيل على 3,756 حالة وأجرى 226 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، كما قام بصرف 740 نظارة طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلا جراحيًا.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز وفقا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

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23:25ت م

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