

هراري 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى زيمبابوي تيمو أولكونين، أن الاتحاد جمع 18.7 مليون دولار لمساعدة ضحايا الجفاف في زيمبابوي، ودعمهم بمعونات غذائية طارئة لتحسين مستوى تغذيتهم وتقديم الرعاية الصحية الأساسية التي يحتاجونها، وإمدادهم بمياه صالحة للشرب.

وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي في تصريح اليوم، أن هذا التمويل يمثل جزءًا من دعم أكبر تزيد قيمته على 24.5 مليون دولار، وأن باقي المبلغ سيُستخدم لدعم أربع دول أخرى هي زامبيا وليسوتو ومدغشقر وإيسواتيني، وأن هذا التمويل يأتي في الوقت الذي تعاني فيه أجزاء كبيرة من زيمبابوي ومساحة شاسعة بمنطقة الجنوب الأفريقي من جفاف شديد منذ عشرات السنين، لافتًا الانتباه إلى أن المنطقة المتاخمة للمحيط الهندي معرضة لكوارث طبيعية، مثل الجفاف والفيضانات التي تدمر المحاصيل وتتسبب في إضعاف مجتمعات هناك.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي قام منذ شهر يناير عام 2019م بتخصيص ما يعادل 75.75 مليون دولار، كمساعدات إنسانية لدول عبر أنحاء المنطقة التي يتعرض فيها حوالي 12 مليون شخص لخطر الجوع.

وأشار الدبلوماسي الأوروبي إلى أن معظم هذا التمويل خُصّص كمساعدات إغاثة طارئة، في أعقاب وقوع كوارث طبيعية، ولتقديم معونات غذائية ومساعدة التجمعات السكنية المعرضة للخطر، حتى تتمكن من مواجهة آثار الكوارث المتعلقة بالتغيرات المناخية.

// انتهى //

23:16ت م

0143





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات بـ 18.7 مليون دولار لضحايا الجفاف في زيمبابوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.