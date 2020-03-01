

عمّان 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم ، إدخال 21 شخصًا مشتبها بإصابتهم بفيروس كورونا إلى مستشفى الأوبئة المخصص للحجر الصحي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي:" إن العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً ، بعد ثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد 200 حالة، مؤكدة عدم تسجل حالات إصابة بالفيروس في الأردن حتى اللحظة".

// انتهى//

23:02ت م

0140





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إدخال 21 شخصًا مشتبها بإصابتهم بـ"كورونا" للحجر الصحي في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.