شكرا لقرائتكم خبر عن 226 جراحة.. مركز الملك سلمان يختتم حملته لمكافحة العمى بالجابون والان نبدء بالتفاصيل
وكشف الفريق الطبي التطوعي للمركز خلال 6 أيام متواصلة منذ انطلاق الحملة في مدينة فرانسفيل على 3,756 حالة وأجرى 226 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، كما قام بصرف 740 نظارة طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلا جراحيًا.
وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز وفقا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.
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