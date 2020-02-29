«فيديو جراف».. نوعان من غيبوبة السكري تعرّف على كيفية التعامل معهما

أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم السبت، أن هناك نوعين لغيبوبة السكري، يجب التعرّف على تفاصيلهما كي يمكن التعامل مع المصاب بالشكل الصحيح.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، بثت هيئة الهلال الأحمر، «فيديو جراف»، قالت فيه: إن الغيوبة نوعان، الأولى تنتج عن ارتفاع نسبة السكر في الدم، والثانية تنتج عن انخفاضه، والأخيرة تحدث خلال ساعات نتيجة الارتفاع الحاد للسكر في الدم، بحيث لا يستطيع الدماغ تحملها، أما غيبوبة السكر المنخفض فتحدث خلال دقائق، نتيجة انخفاض معدل السكر بشدة مما يعطل وظائف المخ.

وأضافت الهيئة: إذا تمكنت من تحديد نوعية الغيبوبة، يمكن التعامل مع المريض على أساسها، وإنقاذ حياته.

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