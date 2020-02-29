«مدينة الملك فهد» تفضح الإعلان المزور حول فيروس كورونا

نفت مدينة الملك فهد الطبية الإعلان المتداول على حسابات التواصل الاجتماعي، الذي نسب تصريحات غير حقيقية إلى وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت «المدينة الطبية»: «تؤكد مدينة الملك فهد، نفي هذا الإعلان المتداول في حسابات التواصل الاجتماعي، وتهيب بالجميع استقاء المعلومة من مصادرها عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي».

ونشرت المدينة الإعلان الكاذب الذي جاء فيه: «إعلان.. بناءً على التعليمات المشددة من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وتوصيات وزارتي الداخلية والخارجية.. يحظر على أي من الأطباء والعاملين الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، أو حتى نقل الأخبار إلى الأصدقاء الشخصيين حول الحالات المصابة بفيروس كورونا، التي وصلت إلى مدينة الملك فهد الطبية».

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