وفاة «رضيع» بمدرجات ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء

شهدت مدرجات ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، اليوم السبت، وفاة الطفل غيث علي الفرحان، خلال حضوره مع والدته مباراة الفتح والوحدة.

وتوفي الطفل غيث، صاحب الـ9 أشهر، بعد تعرُّضه لنقص حادٍّ في الأكسجين وتوقف القلب والتنفس وعلى الفور فارق الحياة.

وحاول رجال الإسعاف المتواجدون في الملعب إنعاشه لكنه فارق الحياة.