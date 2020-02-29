«طقس الأحد».. نشاط للرياح المثيرة للأتربة على مناطق عدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة,في تقريرها لطقس غد الأحد,نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار,التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق عدة بالمملكة.

وأشارت «هيئة الأرصاد»,في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني,إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر على مناطق «تبوك,الجوف,الحدود الشمالية,حائل,القصيم» تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقه الرياض.

وأوضحت «هيئة الأرصاد»,أن هناك نشاطًا للرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر؛ مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.

وقالت الهيئة إن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة,وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر,وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي,فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-38 كم/ساعة,وارتفاع الموج من متر إلى مترين,وحالة البحر متوسط الموج.

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ووفق «هيئة الأرصاد»,تُسجل «شرورة» أعلى درجات الحرارة بـ34 درجة,فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب «طريف,القريات» بـ07 درجات.

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