بالفيديو.. المغامسي: الشرع يُجيز عدم الذهاب لأداء صلاة الجماعة خوفًا من الإصابة بـ«كورونا»

أكد إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبُّر معاني القرآن بالمدينة المنورة الشيخ صالح عواد المغامسي؛ أنه لا مانع من عدم ذهاب المصلين إلى المساجد لصلاة الجماعة، خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وفي لقاء للشيخ المغامسي مع قناة (mbc)، قال: «إذا كان الشرع قد أعذر الناس حال المطر ألا يذهبوا إلى صلاة الجماعة بالمسجد في الوحل والطين، فمن باب أولى أن يعذر الناس من الذهاب لصلاة الجماعة إذا خافوا على أنفسهم من انتشار فيروس كورونا».
وأشاد المغامسي بقرار تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي في الوقت الراهن، مؤكدًا أنه «قرار يوافق الشرع قبل أن يوافق الأنظمة، كما أنه مبني بناءً صحيحًا على الشرع؛ لأن فيه من درء المفاسد ما لا يخفى على كل عاقل».
وأضاف: «إن دخول الناس من جميع البلدان والدول إلى السعودية من أجل العمرة والزيارة، وطوافهم بالبيت العتيق بمكة المكرمة، وزيارتهم المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة؛ هو أشد عرضةً لانتشار مرض كورونا من الجامعات والمدراس والمنتديات المالية».
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