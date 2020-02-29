أم القرى والاقتصاد تعززان التعاون

اجتمع مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بافيل، مع مديرة فرع وزارة الاقتصاد والتخطيط بمنطقة مكة المكرمة، الدكتورة مشاعل العتيبي، لمناقشة سبل التعاون الاقتصادية والتنموية، بحضور عدد من وكلاء الجامعة ومسؤولي الوزارة. وبحث الاجتماع تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، ووضع بنية أساسية قوية من الدراسات الاستشارية لتطوير خطط التنمية الاقتصادية بالمملكة، إضافة إلى الدعم الإحصائي والمعلوماتي، وتحقيق مبدأ التشاركية والانتفاع من المعرفة المحلية. وأكدّ مدير الجامعة الرغبة في تحقيق التعاون مع الوزارة، وتوفير موارد مالية وإدارية تسهم في تحسين البيئة الدراسية، وتعزيز العمل التكاملي مع مختلف القطاعات، وتمكين المبادرات التنموية، والعمل على تطوير الحراك المعرفي والبحث العلمي لأم القرى.



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