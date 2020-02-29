إعاقة الأحساء تدعو إلى تهيئة محطات القطار

رفع المدير العام التنفيذي لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحساء عبداللطيف الجعفري، تقريرًا مفصلاً إلى المسؤولين في المؤسسة العامة لسكة الحديد لإجراء التعديلات في موقع المحطة بالأحساء بما يتوافق مع ذوي الإعاقة وكبار السن، مؤكداً أن إدارة الاستثمار في المديرية العامة للشؤون الصحية في الأحساء (الجهة المعنية باستصدار التراخيص للمرافق الطبية الأهلية) في تواصل مع الجمعية لتحديد الاحتياجات الإعاقات المطلوب توفيرها في المرافق الطبية لاستصدار التراخيص التشغيلية.

لوحات دعائية

أشار الجعفري إلى أن إجمالي المسجلين في بيانات الجمعية في الوقت الحالي 7074 شخصاً من ذوي الإعاقة من الجنسين، وهناك أعداد أخرى من ذوي الإعاقة في الأحساء غير مسجلين في بيانات الجمعية، مبيناً أن هناك تواصلاً مع أمانة الأحساء وجامعة الملك فيصل في الاستفادة من اللوحات الإعلانية والدعائية لبرامج ومبادرات الجمعية.

تكافل اجتماعي

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أعلن الجفري إطلاق مبادرة «أبسط..وانبسط 2»، وهي تركز على مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال التبرع بجزء من قيمة الفاتورة لصالح الجمعية، وتنطلق في الـ4 مارس المقبل، وتستمر لمدة 30 يوماً، وهدفها دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتوعية المجتمع بضرورة تهيئة الأماكن من كافيهات ومطاعم لهم في كل يوم مخصص لمطعم أو مقهى، موضحاً أن مجموعة من ذوي الإعاقة يعملون في مجموعة من المطاعم بدوام كامل، كما تهدف المبادرة إلى تأكيد الوصول الشامل في هذه المطاعم، لافتاً إلى أن المبادرة تشهد توسعاً في أعداد المطاعم، إذ وصلت في نسختها الجديدة إلى 52 مطعماً، وهناك توجه في النسخ المقبلة التوسع إلى منشآت تجارية وسياحية أخرى، رافضاً فكرة تخصيص مطاعم ومقاهٍ لذوي الإعاقة فقط، بل تهيئة جميع المطاعم والمقاهي لذوي الإعاقة، ويكون الجميع يستفيد منها طبقاً لمبدأ «الدمج» بين الأسوياء وغيرهم، ملمحاً إلى فكرة مطعم «الظلام» ويتمثل في تجربة الإعاقة داخل المطعم.

حلول مناسبة

ذكر الجعفري أن الجمعية قطعت شوطاً كبيراً في مبادرة «مدينة بلا عوائق» في تهيئة العديد من المواقع لذوي الإعاقة «الوصول الشامل»، وأن هناك جولات مستمرة للجمعية على مختلف المنشآت لتصحيح أوضاعها للوصول الشامل لذوي الإعاقة، وأن كثيرا من المنشآت في الأحساء مهيأة لذوي الإعاقة بشكل جيد، ومن بينها مشروع جبل القارة السياحي، ومدينة جواثى السياحية، ومشروع المشقر السياحي، وسوق القيصرية التاريخي، لافتاً إلى هناك شراكة مع مجموعة من المهندسين والمكاتب الهندسية لتقديم المساعدة في إيجاد الحلول المناسبة لإجراء التعديلات للوصول الشامل وتعديل المسارات لجميع المنشآت في الأحساء بالمجان.