نقل جوي نفاث للحالات المرضية المعدية

تعتزم وزارة الصحة إنشاء برنامج جديد للنقل الطبي الجوي، يضم خدمات متكاملة من «الإخلاء الطبي»، من خلال النقل الجوي النفاث لنقل الحالات المعدية عن طريق الجهاز التنفسي، والحالات التي يتعذر نقلها بالخدمات الطبية في وزارة الدفاع، وذلك بين مدن المملكة وخارجها.

قاعدة رئيسية

اشترطت الوزارة في سياق كراسة المشروع ألا يقل عدد الطائرات عن طائرتين مخصصتين للإخلاء الطبي، مزودتين بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة، ووحدة عناية مركزة، وأن تكون الطائرة قادرة على الطيران دون توقف لمدة لا تقل عن 4 ساعات، كما لفتت إلى أن المقاول سيقوم بتقديم الخدمة خلال قاعدة رئيسية في مدينة الرياض، مع توفير ما تحتاجة من مسعفين جويين وأجهزة طبية.

فريق فني

أبدت الوزارة خلال منافسة عملية «تأمين النقل الطبي الجوي» التي طرحتها بالشراء المباشر، رغبتها في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في النقل الطبي الجوي، واشترطت أن يوفر المقاول الطائرات المجهزة بخدمة الإخلاء الطبي بأحدث الأجهزة الطبية، إذ يقوم المقاول بتوفير جميع متطلبات التشغيل، من موظفين ومواد ومعدات، وسيمتد مجال تشغيل الطائرات إلى جميع أنحاء العالم، على أن تكون فترة الجاهزية لا تتجاوز 3 ساعات، بحيث يكون المقاول مستعدا على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع وأيام العطل الرسمية وإجازات نهاية الأسبوع، لتنفيذ أي مهمة تطلب منه، ويجب أن تكون جميع الطائرات والمستندات المرتبطة بذلك جاهزة للتفتيش من الفريق الفني للوزارة، خلال 7 أيام من فتح العروض.

خدمات الطوارئ

أشارت الوزارة إلى أن برنامج الإخلاء الطبي بالوزارة، يقوم على توفير الرعاية الطبية والنقل الطبي، باستخدام الطائرات النفاثة لمختلف شرائح المجتمع، وتعتمد تلك الرعاية على توفير أفضل ما توصلت إليه خدمات الطوارئ، خلال ما تقدمه إدارة العمليات بمركز الإحالات الطبية بالوزارة من تعليمات وتوجيهات طبية، ويتم توفير الرعاية الطبية خلال مسعفين جويين مدربين، وممرضين وأطباء متخصصين في الإخلاء الطبي الجوي ومراكز الطوارئ.

تسجيل الطائرات

يجب أن تكون الطائرات مسجلة لدى هيئة الطيران المدني السعودي، وتحمل تسجيل «hz»

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يجب أن يقوم المقاول بتوفير المستندات التي تؤيد أن كل طائرة مملوكة للمقاول، أو مستأجرة بعقد طويل الأجل غير مقطوع، وإذا كانت الطائرات مستأجرة بعقود طويلة الأجل فعلى المقاول أن يقدم خطابا من المالك الأصلي، يتضمن عدم الممانعة بأن يتم استخدام الطائرة لأغراض الإسعاف الجوي

الموظفون

10 مسعفين جويين مؤهلين ومدربين ومصنفين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

أحدث الأجهزة الخاصة بالإسعاف والمواد الطبية

تدريب مستمر وضمان جودة نوعية

توافر مركز عمليات لضمان آلية للترحيل وتخطيط المهام الإسعافية

توفير استشاري طب طوارئ مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية