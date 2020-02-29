جائزة دولية لجامعة خالد

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور محمد الصقر أن مبادرة «انطلق تقنيًّا - GoGeek» نتجت عن فريق عمل طموح واحتياج مجتمعي كبير في منطقة كبيرة ما دفع جامعة الملك خالد ممثلةً في الإدارة العامة لتقنية المعلومات لإطلاق المبادرة، لافتًا إلى أن الإدارة تهدف إلى تدريب المجتمع بجنسيه دون النظر للعمر في مجال التقنية.
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