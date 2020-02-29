جائزة دولية لجامعة خالد

حققت جامعة الملك خالد ممثلةً في الإدارة العامة لتقنية المعلومات عبر مبادرتها «GoGeek» ضمن 5 أبطال عالميين مؤخرًا، جائزة «WSIS 2020» المدعومة من الأمم المتحدة، وذلك في مجال بناء القدرات التقنية التي نتجت عن جهود فريق عمل تقنية المعلومات في تطوير كفاءات مجتمع عسير والمملكة في مجالات برمجة وتطبيقات الأجهزة الذكية والمنصات التقنية والألعاب الإلكترونية. كما شملت المبادرة توعية وتدريب النساء في الأمن السيبراني، وكذلك تشجيع منسوبي الجامعة على المساهمة في حل المشاكل التقنية من خلال منصة «IT Hub»، وذلك لتحقيق خطة الجامعة حول التميز في التحول الرقمي بمجالاته المختلفة المتوافقة مع خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور محمد الصقر أن مبادرة «انطلق تقنيًّا - GoGeek» نتجت عن فريق عمل طموح واحتياج مجتمعي كبير في منطقة كبيرة ما دفع جامعة الملك خالد ممثلةً في الإدارة العامة لتقنية المعلومات لإطلاق المبادرة، لافتًا إلى أن الإدارة تهدف إلى تدريب المجتمع بجنسيه دون النظر للعمر في مجال التقنية.