Bicsl إلزامية للطلاب والمتدربين في المنشآت الصحية

ألزمت وزارة الصحة جميع المتدربين والطلاب العاملين في المنشآت الصحية الحصول على رخصة بيكسل Bicsl «رخصة المهارات الأساسية لمكافحة العدوى»، وأبلغت الوزارة جميع المديريات بعدم تمكين الطلاب والمتدربين في المنشآت الصحية دون الحصول على الرخصة، وذلك حرصا على عدم انتقال العدوى بين العاملين وانتقالها لخارج المنشآت الصحية. ويأتي تدريب الطلاب والمتدربين بالمنشآت الصحية على رخصة بيكسل بعد أن أصبحت إلزامية على جميع الممارسين الصحيين في الحج منذ عام 1436هـ، وتعنى بالمحافظة على مكافحة العدوى وسلامة جميع العاملين وعدم نقل العدوى. وأشارت وزارة الصحة في توجيهها للمديريات لأهمية تدريب جميع العاملين الصحيين على برنامج رخصة المهارات الاساسية لمكافحة العدوى Bicsl الذي يشمل جميع طلاب ومتدربي الجامعات والكليات الصحية الذين يعملون في المنشآت الصحية بالمناطق والمحافظات، وذلك للحد من مخاطر انتقال العدوى بالمنشآت الصحية وخلق بيئة عمل آمنة لسلامة المرضى والعامليين الصحيين والزائرين، لذا لا يسمح بمباشرة التدريب أو العمل للطلاب في جميع المنشآت الصحية إلا بعد الحصول على رخصة المهارات الأساسية لمكافحة العدوى للطلاب Bicsl، والتي تشتمل على التدريب على نظافة وتطهير الأيدي سنويا، حيث يتم إصدار الرخصة عن طريق الجهة المدربة، ويجب التأكيد على حملها أثناء العمل داخل المنشآت الصحية.

5 اشتراطات لـ BICSL

01 التدريب الصحيح على نظافة وتطهير الأيدي

02 الاستخدام الصحيح للواقيات الشخصية

03 اجتياز اختبار ملاءمة الكمامة الخاصة بالعزل الهوائي

04 التطعيم ضد الحمى الشوكية

05 التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

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الأهداف

- التأكد من حصول جميع العاملين الصحيين في الحج على تدريب كاف على أساسيات مكافحة العدوى والحماية الشخصية

- منع التفشيات الوبائية للأمراض المعدية داخل المنشآت الصحية العاملة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة

- حماية العاملين الصحيين من الإصابة بأنواع معينة من العدوى، ونقلها للغير في منشآتهم الصحية بعد العودة من الحج

- جميع مكونات رخصة البيكسل يجب تجديدها سنويا عدا التطعيم ضد الحمى الشوكية الذي يمتد مفعوله من 3 إلى 5 سنوات