password يعطل توصيل المياه بطريف

وكشف مصدر مطلع في المياه لـ«دوت الخليج»، أن عدادات المياه الخاصة بقراءة الاستهلاك متوافرة، لكن المشكلة عطل فني أوقف طلبات الاشتراك بالخدمة، إذ لا يمكن منح طلب اشتراك وساعة دون ربطها مسبقا في البرنامج الخاص بالمياه إلكترونيا، إذ يحتاج الموظف المسؤول إلى تفعيل للدخول من خلال «باسورد» جديد بعد إصلاح العطل الفني الواقع في البرنامج من قبل الوزارة، قبل الموافقة على منح المستفيد الاشتراك.
المشكلة فنية
من جهته، أوضح مدير العلاقات العامة بوزارة المياه والبيئة والزراعة بفرع الحدود الشمالية عبدالمجيد العميم لـ«دوت الخليج»، وجود مشكلة فنية أعاقت تنفيذ طلبات المراجعين خلال الفترة الماضية بطريف، وجارية معالجتها مع وزارة المياه قريبا.
وتخلت إدارة المياه بمنطقة الحدود الشمالية عن وعودها، من قيام مقاوليها حال الانتهاء من أعمال بعض الأحياء، بالانتقال إلى طلبات منازل الأحياء المتفرقة من عمل الحفريات والسفلتة حتى تركيب العداد للمنزل ووصول الخدمة، إذا اضطر كثير من الأهالي إلى التواصل مع المقاولين في شركة المياه، ودفع رسوم مالية للعمل باتفاق الطرفين بدلا من حالات الانتظار التي استمرت إلى أكثر من عام، قبل أن تتوقف خطوات التشغيل النهائي للعداد عند المشكلة الفنية مؤخرا.
تبرير
وكان قد أوضح مدير المياه والبيئة والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس عافت الشراري لـ«دوت الخليج» في 13 فبراير، إن القرار معمول به في كثير من المناطق، خاصة في الأحياء القديمة التي لا يشمل عقد المقاول بها سوى إبدال العدادات، وهو الأمر الذي قد يختلف في الأحياء الجديدة، حسب العقد الموقع بين الشركة والمياه، وما يشمله من تجهيز الخدمات الكاملة، مؤكدا أن ذلك هو التوجه الجديد الذي تسعى إداراته إلى تطبيقه خلال الفترة المقبلة.
انتظار بدون فائدة
وكانت «دوت الخليج» قد نشرت تقريرا في 29 من يناير الماضي عن شكاوى عدد من المواطنين في طريف من انتظارهم أكثر من 3 أشهر للحصول على خدمات المياه، إذ يتم تسجيل طلب الخدمة في فرع مكتب المياه بطريف، في كشف بالأسماء تجاوز الـ400 مواطن، وعلى طالب الخدمة الانتظار حتى وصول فرقة التركيب «المقاول» لمنزله.
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