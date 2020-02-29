45 % النسبة المستهدفة للإعاشة مسبقة التجهيز بالحج

247 مشاركا
أقام المجلس على هامش الورشة معرضا مصاحبا، قدمت فيه 15 شركة وطنية خدماتها ومنتجاتها في مجال الإعاشة مسبقة التجهيز، في حين حظيت الورشة بتفاعل كبير من قطاع خدمة حجاج الداخل وسط حضور 247 مشاركا من ممثلي قطاع خدمة حجاج الداخل، ومن متعهدي الإعاشة.
وأشار نائب وزير الحج والعمرة إلى أهمية تطبيق الإعاشة مسبقة التجهيز، كونها تخدم رؤية المملكة، مشيدا بالدور الذي يقوم به المجلس التنسيقي لتطوير خدمة قطاع حجاج الداخل.
أعلى المعايير
أكد وكيل الوزارة لشؤون الحج، أن النسبة المستهدفة لهذا العام لتطبق عليها الإعاشة مسبقة التجهيز هي 45 %، أي ما يقارب 90 ألف حاج من حجاج الداخل. وبيّن شيخ متعهدي طائفة الإعاشة أحمد الشريف، أن الطائفة تعمل بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة وأمانة العاصمة المقدسة، على تأهيل متعهدي الإعاشة التقليدية لتقديم الوجبات مسبقة التجهيز مشيرا إلى أن قطاع الإعاشة قادر على تلبية الطلب العالي، وتقديم الخدمة وفق أعلى المعايير.
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