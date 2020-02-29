إجراءات السلامة
قال العمرو في تصريح بمناسبة مشاركة المملكة في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، والذي يقام هذا العام تحت شعار «السلامة أولا»، ويتمثل في غرس هذا المفهوم لدى جميع فئات المجتمع، بحيث يكون من مبدأ الأخذ بأساليب وإجراءات السلامة مقدما في جميع أعمالنا اليومية، في المنازل والمكاتب ووسائط النقل ورحلاتنا البرية، حتى في استخدام الأدوية وتناول المواد الغذائية، وهذا يتفق مع المثل القائل «الوقاية خير من العلاج»، فالوقاية هي عمل استباقي ليؤكد أن «السلامة أولا»، «SAFETY FIRST».
تفاعل بنّاء
أوضح العمرو أن مشاركة المديرية العامة للدفاع المدني في الاحتفال باليوم العالمي، وفي مختلف الفعاليات العالمية الأخرى، يأتي بناءً على ما يؤكد عليه دائما وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بالتفاعل البنّاء مع هذه المناسبات العالمية، والإفادة منها في إبراز عمل الدفاع المدني وتطوير خدماته، حتى تلامس احتياجات المواطنين والمقيمين.
ولفت الفريق العمرو، في ختام تصريحه، إلى أهمية دور التوعية المجتمعية بشأن المناسبات العالمية والمحلية، التي يشارك الدفاع المدني في الاحتفاء بها، وقال إن بث رسائل التوعية والتفاعل الإيجابي والبنّاء من أبناء المجتمع، يسهم في تحقيق التوعية المطلوبة بوسائل السلامة، والتعليمات التي تحقق أهداف الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات في ربوع المملكة، من الأخطار والأزمات والحوادث.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تشارك العالم الاحتفال بيوم الدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.