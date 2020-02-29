تهنئة البوسنة والهرسك بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لرئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك جيلكو كومشيتش، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك سلمان بن عبد العزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس كومشيتش، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية مماثلة للرئيس جيلكو كومشيتش. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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