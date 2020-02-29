السعودية | خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل سباق “كأس السعودية”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل سباق “كأس السعودية” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض

رعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مساء اليوم السبت فعاليات أغنى حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول “كأس السعودية”، على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض.

وسلّم خادم الحرمين الشريفين كأس السعودية في نسخته الأولى للفائز السيد جي بي ماجنير عن شركة كولمور مالك الجواد الأمريكي ماكسيمم سيكيورتي جائزة المركز الأول البالغة 20 مليون دولار.

وشهدت البطولة التي تبلغ جوائزها 29.2 مليون دولار، بمشاركة أبرز الخيالة من الجنسين من مختلف دول العالم، على مدى يومي الجمعة والسبت في مضمار المؤسس، تنافساً لأشهر الخيول على مستوى العالم.

وشملت تشكيلة النجوم المتسابقين، فرساناً وفارساتٍ، من السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا.

وفي تصريح له عقب تسليم خادم الحرمين الشريفين كأس السعودية، قال صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الفروسية، أن الحضور والرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري لمجلس الفروسية، والدعم المباشر من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لقطاع الرياضة ورياضة الفروسية تحديدًا، تعدّ دافعًا أساسيًا لإنجاح مثل هذه البطولات التي أشاد بنجاحها الجميع، كونها تعبر عن أصالة رياضة الفروسية في المملكة، وتعكس اهتمام القيادة بها. مؤكدا أنه يشعر بالفخر والامتنان تجاه كل من شارك في “كأس السعودية” وساهم في إنجاحها وتقديم هذا الحدث الأبرز على مستوى سباقات الخيل العالمية بكل هذا النجاح والتنظيم.

كما قدّم سموه التبريكات للقيادة والشعب السعودي والوسط المهتم بالفروسية على نجاح هذه البطولة التي عُدت الأرفع على مستوى العالم من ناحية القيمة المادية للجوائز، مضيفًا أنه يعد الجميع بكل ما يمكن أن ينقل رياضة الفروسية في المملكة إلى مكان متقدم على مستوى العالم.

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وعلى صعيد متصل بأجواء السباق، كان الجواد الفائز بالجائزة الرئيسية ماكسيموم سكيورتي كامناً لجياد المقدمة خلفهم مباشرة، ويتصدرهم ماتشوغوستو للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ولكن مع دخول الخيل النصف الأخير من الخط المستقيم تقدم ماكسيمم سيكيورتي للمركز الأول وتبعته الفرس ميدنايت بيسو فيما حل الإماراتي بن بطل في المركز الثالث وماتشوغوستو في المركز الرابع.

كما تمكنت الفرس أمسياتي للأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز من الاطاحة بكل توقعات وترشيحات المتابعين حين فازت بشوط نادي الفروسية هانديكاب على مسافة 1800 للانتاج السعودي، على مضمار المؤسس في سباق “كأس السعودية”، في الشوط الخامس.

بينما فاز الجواد الياباني فل فات بالشوط السادس وهو ديربي السعودية برعاية سامبا على مسافة 1600 متر، بينما حل ثانياً الجواد مشرف للأمير عبدالرحمن عبدالله الفيصل وجاءت الفرس المحلية مرعده في المركز الخامس.

أما الشوط السابع وهو شوط السعودية للسرعة على مسافة 1200 متر ترابي فطار به الجواد نيويورك سنترال للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز حين ظن كل المشاهدين أن الياباني ماستر سكاي قد طار بالشوط حين تصدر السباق من بدايته حتى آخر مراحله لولا الخطوات المتسارعة لنيويورك سنترال الذي أنهى السباق لصالحه بتدريبات سامي الحرابي وقيادة إيراد أورتيز.

وتعد هذه البطولة التاريخية في سباقات الفروسية السعودية، ضمن نسختها الأولى، أغنى بطولات سباق الخيل عالمياً، بجوائز مالية تتجاوز 29 مليون دولار، وبمشاركة عالمية ومحلية لأشهر النجوم العالميين وأشهر الجياد، التي تحضر لأول مرة إلى المملكة، ومشاركة الجنسين، حيث فازت يوم أمس أول خيالة على مضمار السباق في المملكة، النيوزلندية ليسا ألبرايس، كما حقق الجواد بورت لايون لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الفوز بأول أشواط أمسية كأس السعودية، ليسجل اسمه في السجل التاريخي لميدان الملك عبدالعزيز بثلاثية تاريخية جاءت بفوزه بأول شوط في هذه المناسبة وأول شوط على العشب وأول فائز على المسار العشبي.