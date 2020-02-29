شاهد.. حفاوة الاستقبال بالملك سلمان في كأس السعودية

2020-02-29

متابعات الخليج 365 - تصوير : بندر الجلعود

احتفى حضور كأس السعودية للفروسية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للنسخة الأولى من البطولة، مساء اليوم.

وفور وصول خادم الحرمين إلى مقر حفل ختام البطولة تعالت الهتافات والدعوات له بطول العمر.

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وتفاعل خادم الحرمين مع الجماهير ورد عليهم التحية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية- حفظه الله- رعى، مساء اليوم، حفل سباق “كأس السعودية”، الذي يعد أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وتوج خادم الحرمين الفائز بالنسخة الأولى من كأس السعودية للفروسية والتي كانت من نصيب الخيل الأمريكي ماكسيم سيكورتي لفارسه لويس سايز بلقب كأس السعودية للفروسية بنسختها الأولى، اليوم السبت، وذلك بعد فوزه في السباق الختامي.

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