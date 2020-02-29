- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم مدينة الملك فهد الطبية تنفي استقبال حالة كورونا الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مدينة الملك فهد الطبية تنفي استقبال حالة كورونا الجديد
أكدت عدم تسجيل أي إصابة بالمملكة ودعت لاستقاء المعلومات من مصادرها
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت مدينة الملك فهد الطبية ما تردد حول استقبالها حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد.
ونشرت المدينة صورة إعلان منسوب إليها يزعم وصول استقبال إحدى الحالات المصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أنه منافٍ للواقع.
وأهابت المدينة بالجميع في استقاء المعلومة من مصدرها عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت وزارة الصحة دعت المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز صحة 937 في للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام.
ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين، وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.
وأضافت أنها نشرت ملفًا توعويًّا شاملًا عن الفيروس على حساباتها في مواقع التواصل، يتضمن إرشادات ونصائح للتعامل مع الفيروس وطرق الوقاية من انتقاله وكيفية التصرف في حال وجود أي أعراض.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر مدينة الملك فهد الطبية تنفي استقبال حالة كورونا الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.