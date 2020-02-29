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خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل سباق "كأس السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية مساء اليوم، حفل سباق "كأس السعودية"، الذي يعد أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقباله الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، ومدير عام نادي الفروسية عادل المزروع.



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