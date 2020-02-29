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سمع الرجال يتضرر مع تقدم العمر قبل النساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

تعالج حاسة السمع نحو 50 انطباعا في الثانية، أي ضعف ما تقوم به العين، حيث تعمل 25 ألف خلية شعيرية بكامل طاقتها داخل الأذن، على مدى 24 ساعة في اليوم.

واتضح من خلال دراسة لباحثين بجامعة آلين الألمانية، أن سمع الرجال يتضرر مع تقدم السن قبل سمع النساء.

ووفقا لذلك فإن سمع الرجل الذي في سن 55 عاما، في المتوسط، يسمع بالقدر السيء نفسه الذي تسمع به امرأة في السبعين.

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وقال أصحاب الدراسة إن الفارق بين فقدان السمع بين الجنسين في سن 70 عاما يبلغ نحو 20 ديسيل، فيما يرجح باحثون أن هورمون أستروجين الأنثوي ربما كان السبب وراء ذلك.

وفي المقابل رجحت دراسات أن أذني الإنسان تستمران في النمو طوال عمره، وأنهما يكونان أكبر بشكل ملحوظ لدى كبار السن.

ويزداد حجم الأذنين أثناء حياة البلوغ بنحو واحد سنتمتر.

وتبين للبروفيسور الألماني كارستن نيميتس وفريق الباحثين تحت إشراف بمدينة برلين، وبعد قياس حجم الأذن لدى 1500 شخص في برلين أن الجزء الخارجي من صوان الأذن يصبح أعرض وأطول مع تقدم السن.