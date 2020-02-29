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إصابة عامل بكورونا تغلق مدرسة أسبوعين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بون

قررت مدرسة ابتدائية في مدينة بون الألمانية أمس إغلاق أبوابها لمدة أسبوعين اعتبارا من غد عقب إصابة أحد العاملين فيها بفيروس كورونا المستجد. وقالت مديرة الإدارة الصحية في بون، إنجريد هاير، إنه يجري حاليا فحص تلاميذ المدرسة البالغ عددهم نحو 185 تلميذا، لتحديد ما إذا كان أحدهم قد أصيب بالفيروس، مضيفة أنه من المقرر أن تتوجه فرق متخصصة إلى منازل عائلات هؤلاء الأطفال على مدار اليوم.

وقال المدير الطبي في مستشفى بون الجامعي، فولفجانج هولتسجريفه، إن العامل المصاب (23 عاما) بدت عليه أعراض خفيفة، وهو يقبع حاليا قيد الحجر الصحي المنزلي.