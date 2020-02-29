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إصابة عامل بكورونا تغلق مدرسة أسبوعين

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إصابة عامل بكورونا تغلق مدرسة أسبوعين
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بون

قررت مدرسة ابتدائية في مدينة بون الألمانية أمس إغلاق أبوابها لمدة أسبوعين اعتبارا من غد عقب إصابة أحد العاملين فيها بفيروس كورونا المستجد. وقالت مديرة الإدارة الصحية في بون، إنجريد هاير، إنه يجري حاليا فحص تلاميذ المدرسة البالغ عددهم نحو 185 تلميذا، لتحديد ما إذا كان أحدهم قد أصيب بالفيروس، مضيفة أنه من المقرر أن تتوجه فرق متخصصة إلى منازل عائلات هؤلاء الأطفال على مدار اليوم.

وقال المدير الطبي في مستشفى بون الجامعي، فولفجانج هولتسجريفه، إن العامل المصاب (23 عاما) بدت عليه أعراض خفيفة، وهو يقبع حاليا قيد الحجر الصحي المنزلي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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