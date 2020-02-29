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تراجع حجوزات الفنادق في اليابان بنسبة 42%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - طوكيو

ذكرت رابطة فنادق يابانية أن أعضاءها يتوقعون تراجعا بنسبة 42% في الحجوزات الفندقية للفترة بين مارس ومايو المقبلين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة استمرار انتشار فيروس كورونا.

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ونقلت صحيفة «أساهي» اليابانية أمس عن رابطة نزل الريوكان والفنادق اليابانية القول بحدوث سلسلة من عمليات الإلغاء خلال الشهر الحالي. وأجرت المنظمة استطلاعا بين أعضائها في الفترة من 21 حتى 24 من الشهر الماضي، وتلقت ردودا من نحو 400 شركة.

وطلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أخيرا إلغاء الفعاليات الرياضية والثقافية واسعة النطاق، أو تأجيلها، أو تقليص حجمها، على مدار الأسبوعين المقبلين.

وبالإضافة إلى إغلاق حدائق الملاهي أخيرا ، جرى أيضا إلغاء فعاليات مشاهدة زهور الساكورا وجولات مقاتلي السومو. وأعلنت جزيرة هوكايدو في شمال البلاد حالة الطوارئ ودعت السكان إلى البقاء في منازلهم مطلع الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة أنباء «بلومبيرج».