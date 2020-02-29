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إلغاء مهرجان الصحافة الدولي في إيطاليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين أعلنت السلطات الإيطالية أمس إلغاء مهرجان الصحافة الدولي الذي يقام في مدينة بيروجيا شمال البلاد، جراء المخاوف من فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19). وقال المنظمون أمس: «نعلم أن هذا القرار سيزعج الكثيرين وسيكون له عواقب مالية سلبية على البعض، ولكننا نعتقد أنه سوف يكون أمرا غير مسؤول التصرف بطريقة أخرى بالوضع في الاعتبار الظروف الحالية».



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