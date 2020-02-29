الانضباط تعاقب الاتحاد والفتح والقاسم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الاتحاد 110 آلاف ريال؛ لقيام جماهيره بقذف قوارير المياه على أرض الملعب خلال مباراة الهلال في الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعاقبت اللجنة نادي الفتح بدفع غرامة قدرها 15 ألف ريال، بسبب تأخر عودة حارس الفريق إلى الملعب بعد انتهاء استراحة ما بين شوطي مباراة فريقه مع الأهلي الأسبوع الماضي، مما ترتب عليه تأخر انطلاق الشوط الثاني.
كما عاقبت رئيس نادي التعاون محمد القاسم بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، لتصريحاته التي وصفت بالمسيئة عقب مباراة فريقه مع الرائد، في ديربي القصيم.
وكان القاسم هاجم مسؤولي تقنية حكم الفيديو المساعد، بسبب ركلة جزاء احتسبت لمصلحة الرائد، وسجل منها هدف التعادل.
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