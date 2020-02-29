السعودية | بالصور.. الملك سلمان يرعى حفل سباق كأس السعودية

شكرا لقرائتكم بالصور.. الملك سلمان يرعى حفل سباق كأس السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية، مساء السبت، حفل سباق "كأس السعودية"، الذي يعد أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وتشهد البطولة التي تبلغ جوائزها 29.2 مليون دولار، مشاركة أبرز الخيالة من الجنسين من مختلف دول العالم، حيث تستمر لمدة يومين وتتنافس فيها أشهر الخيول على مستوى العالم.

وأقام نادي الفروسية يوم الخميس حفل الإفطار الخاص بعرض الاستعدادات النهائية للبطولة الأكبر والأغلى، بحضور القائمين على البطولة والملاك والمدربين والخيالة الدوليين المشاركين.

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وانطلق الشوط الأول للمسابقة يوم الجمعة الذي تصل مسافته إلى ألف و400 متر، وتوالت بعده الأشواط الأخرى حتى الشوط الأخير الذي انطلق عند السابعة مساءً، ومسافته 1600 متر، وتواصلت يوم السبت في يومها الثاني، أشواط البطولة التي تتراوح مسافاتها بين 1200 متر و3 آلاف متر.

وتضم تشكيلة النجوم المتسابقين، خيالة من الجنسين، من السعودية والمملكة المتحدة واليابان وإيطاليا وألمانيا ونيوزيلندا وكندا وسويسرا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.

وأكد الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، في وقت سابق، أن بطولة كأس السعودية تعد حدثاً عالمياً يخلق وعياً مجتمعياً جديداً وقال: صُنّفت على أنها أغنى البطولات عالمياً، بجوائز مالية تتجاوز 29 مليون دولار، وبمشاركات عالمية ومحلية لأشهر النجوم العالميين وأشهر الجياد التي تحضر لأول مرة إلى السعودية.