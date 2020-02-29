، موجز "الخليج 365".. السعودية تدفع وباء "كورونا" عن أراضيها "بتعليق الدخول" إليها.. وتطوير الأداء الحكومي بـ11 أمرًا ملكيًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - إطلاق أول دوري كرة قدم نسائي.. وتتويج المملكة بجائزة الحكومة الرائدة عالميًا

على مدار أسبوع مليء بالأحداث المهمة، وضعت "الخليج 365" قراءها في أجواء عددٍ من التطورات اللافتة، منها إصدار الملك سلمان 11 أمرًا ملكيًا تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي، وتوجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في العاصمة الرياض، وقرار حكومة المملكة باتخاذ عددٍ من الإجراءات الاحترازية؛ لمنع دخول فيروس كورونا الجديد إلى أراضيها، شملت تعليق دخول المعتمرين، والسائحين القادمين من دول ظهر فيها الفيروس، وتعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت.

ومن الأحداث المهمة التي حفل بها الأسبوع الماضي أيضًا، إطلاق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، دوري لكرة قدم السيدات على المستوى المجتمعي بالرياض للمرة الأولى في تاريخ المملكة، ومنح مجلس الاتصالات العالمي السعودية جائزة الحكومة الرائدة، نظير تميزها في تبني أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للاقتصاد الرقمي، وتحفيز الاستثمار والإبداع، وإعلان شركة مشاريع الترفيه السعودية، الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الترفيه، عن تطوير مجمعات ترفيهية جديدة في مواقع حيوية على امتداد المملكة.

الطرق الدائرية

استهل الأسبوع أحداثه المهمة الأحد، بتوجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بالعاصمة الرياض؛ بهدف الارتقاء بمستوى منظومة النقل فيها، عبر تفعيل الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزًا ومحورًا رئيسًا في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، وفي سياق متصل، بدأت أعمال مشروعات التشجير ضمن "برنامج الرياض الخضراء"، أحد مشروعات الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها الملك سلمان العام الماضي، بمبادرة من ولي العهد؛ بهدف تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض، والارتقاء بها إلى المكانة الرائدة التي تستحقها.

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ومن الأحداث المهمة الأحد أيضًا، اعتراض تحالف دعم الشرعية في اليمن وتدمير زورق مفخخ مسيّر عن بُعد، أطلقته ميليشيا الحوثي من محافظة الحديدة؛ بهدف القيام بعمل عدائي إرهابي وشيك في جنوب البحر الأحمر، وفي رده على إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية في اتجاه المملكة الجمعة الماضي، تستهدف المدن والمدنيين، نفّذ التحالف العربي الأحد كذلك عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات تخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية والطائرات دون طيار في العاصمة صنعاء، فيما أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة استقرار حالة الجراد الصحراوي في المنطقة الشرقية، بعد معالجة 2600 هكتار في المحافظات والمناطق الزراعية والمراكز الحدودية.

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رعب التفشي

ولم تخف حدة الرعب الذي خلفه انتقال فيروس كورونا الجديد إلى بلدان عديدة في العالم، فأعلنت إيران الأحد تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في مدينة تنكابن بمحافظة مازندران؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات من جراء الفيروس في إيران إلى 7 حالات، وفي موازاة ذلك حظرَت الكويت دخول السفن القادمة من إيران بكل أنواعها لموانئ الشعيبة، والشويخ، والدوحة حتى إشعار آخر، بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات كورونا هناك، وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، أن بلاده سترفع مستوى الإنذار من جرّاء فيروس كورونا إلى أعلى درجة، بعد ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات، وفي السياق نفسه، شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، على أن أزمة فيروس كورونا الجديد، لا تزال أزمة معقدة وخطيرة في البلاد.

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وأعلنت الكويت الاثنين إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا الجديد، قادمين من مدينة مشهد الإيرانية، أحدهم مواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عامًا، وعلى إثر ذلك أفادت وزارة الصحة السعودية بأنها تنسق مع وزارة الصحة الكويتية بخصوص علاج المواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا والقادم من إيران؛ وأنه سيبقى في الكويت لحين شفائه، كما دعت الوزارة إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أيّ استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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دوري نسائي

وأطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الاثنين، حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تمكن من إصدار التراخيص إلكترونيًا لعددٍ من الأنشطة السياحية، في وقت قياسي ضمن التطورات النوعية في الخدمات والتعاملات التقنية بالهيئة، وبينما أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدور الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة، أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، دوري لكرة قدم السيدات على المستوى المجتمعي بالرياض، ويُقام الموسم الأول من الدوري، الذي يمول بالكامل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، في كل من الرياض وجدة والدمام، وسيكون مخصصًا للسيدات من سن 17 عامًا وما فوق.

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وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، 11 أمرًا ملكيًا تضمنت تحويل ثلاث هيئات إلى وزارات وضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اختصاص وزارة التجارة والاستثمار ليقتصر على التجارة فحسب، وإعفاء عددٍ من الوزراء وتعيين عددٍ آخر من الوزراء والمسؤولين، وفيما وافق مجلس الوزراء، على الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، كما وافق على تعديل في تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، ووافق المجلس أيضًا على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية، الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الترفيه، عن تطوير مجمعات ترفيهية جديدة في مواقع حيوية على امتداد المملكة؛ لتنشر البهجة في قلوب الزوار من مواطنين ومقيمين وسياح على حد سواء.

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إدانة خائن

وفي تطور مهم، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الثلاثاء أيضًا تسجيل ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا بينهم أربع مواطنات سعوديات ومواطنان بحرينيان (رجل وامرأة)، قادمين من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي؛ حيث جرى فحصهم فور وصولهم إلى البحرين وإجراء جميع التحاليل اللازمة، وفي غضون ذلك أكدت وزارة الصحة السعودية أنها تنسق مع وزارة الصحة البحرينية لعلاج المواطنات السعوديات الأربع في البحرين لحين شفائهن، وذلك وفقًا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، فيما دعت السفارة السعودية في المنامة المواطنين السعوديين في البحرين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، خلال وجودهم هناك، والبقاء في مقر السكن في غرفة منفصلة في حالة الشعور بارتفاع في درجة الحرارة مع السعال وصعوبة التنفس.

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أصدرت المحكمة الجزائية، حكمًا بالقتل تعزيرًا على متهم سعودي ثبتت إدانته بخيانته لوطنه وأمانته وتخابره مع إيران، وذلك في حكم ابتدائي شمل مجموعة مكونة من ثمانية أشخاص جميعهم سعوديو الجنسية، في جلسة علنية بحضور المدعي العام والمدعى عليهم ومحاميهم ووكلائهم وأقاربهم، وممثلين عن حقوق الإنسان، وتضمّن القرار الحكم على المدعى عليه السادس بالقتل تعزيرًا؛ وذلك لثبوت إدانته بخيانته لوطنه ولأمانته المؤتمن عليها من خلال تخابره لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية.

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مساكن جاهزة

وعلى صعيد الأحداث الخارجية، أعلن التلفزيون الرسمي المصري الثلاثاء وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عامًا، في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان يجري عملية جراحية، وفيما أفادت مصادر عسكرية مصرية، بأن السلطات ستقيم جنازة عسكرية لمبارك، أعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء الجمهورية؛ حدادًا على وفاة "مبارك"، وإثر الإعلان عن وفاة مبارك بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

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وطالَبَ مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الـ27 للسنة الرابعة من الدورة السابعة، الأربعاء، وزارة الخارجية، بالنظر في تحمل الوزارة كل التكاليف الدراسية لأبناء الدبلوماسيين في الخارج وفيما أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عن إطلاق مبادرة دعم الدفعة المقدّمة للمدنيين من مستفيدي البرنامج الراغبين بخيار شراء الوحدات السكنيّة الجاهزة؛ التي تتيح الحصول على قرض إضافي حسن يصرف كدفعة مقدمة تصل إلى 10 في المائة من قيمة المسكن، وبحد أقصى مبلغ 95 ألف ريال يضاف إلى القرض العقاري المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، حذّرت السفارة السعودية في أنقرة المواطنين السعوديين من السفر غير الضروري لتركيا؛ بسبب انتشار فيروس كورونا، وحثّت الموجودين هناك على اتخاذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس.

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إجراءات الاحترازية

وفي مساعيها لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا، قررت السعودية الخميس اتخاذ عددٍ من الإجراءات الاحترازية لمنع دخول الفيروس إلى أراضيها تمثلت في تعليق الدخول إليها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق الدخول إليها بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكِّل انتشار "كورونا" منها خطرًا، وفيما أشادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لحماية البيئة الصحية للمواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار تجاه انتشار فيروس كورونا الجديد، أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، دعمها للجهود والإجراءات الاستباقية والوقائية التي اتخذتها السعودية لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل مَن ينوي أن يَفِدَ إلى أراضيها لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي.

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وأكد المتحدث الرسمي في وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، الخميس أيضًا، أنه حتى الآن لم تسجل في المملكة أي حالات مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، وأن المملكة مستمرة في بذل أقصى الجهود والمتابعات وتطبيق الاحترازات للحيلولة دون وفادة هذا المرض إلى أراضيها، وفيما أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات الإضافية للصحة العامة التي اتخذتها المملكة للتصدي لفيروس كورونا الجديد، ممثلة في القرار الذي اتخذته المملكة لمنع انتقال فيروس كورونا أثناء العمرة، أكّدت رابطة العالم الإسلامي، تأييدها الكامل للإجراءات الاحترازية المؤقتة التي اتخذتها المملكة لتعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، من جهة أخرى، منح مجلس الاتصالات العالمي عبر ملتقى الموبايل العالمي، السعودية جائزة الحكومة الرائدة، نظير تميزها وتقديرًا لجهودها في تبني أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للاقتصاد الرقمي، وتحفيز الاستثمار والإبداع.

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مستوى الخطورة

وفي إطار تعزيز الإجراءات الوقائية القائمة لتوفير أقصى درجات الحماية، وتطبيق معايير السلامة حفاظًا على الحالة الصحية لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، قررت المملكة الجمعة، تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت، وبينما وجهت سفارة المملكة في جمهورية كوريا الجنوبية، بإجلاء من يرغب من المواطنين من مدينة ديغو المصنفة كمنطقة رعاية خاصة وخطرة لانتشار فيروس ‫كورونا، موضحة أن سبعة مواطنين يصلون السبت إلى المملكة، بالتنسيق مع الملحقية الثقافية التابعة لها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد لمواطنة بحرينية وأخرى سعودية كانتا قد وصلتا من إيران عن طريق رحلات جوية غير مباشرة، في الوقت ذاته، أكدت وزارة الصحة، أنه لم تُسجَل حتى يوم الجمعة أي حالة إصابة بفيروس ‫كورونا الجديد داخل المملكة، كما رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى خطورة انتشار "كورونا" في العالم إلى مرتفع جدًا.

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وإثر ارتكابهم لجريمتهم، وجّه النائب العام الشيخ سعود المعجب، السبت، بالقبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو مصوّر في أثناء تحرُّشهم بفتيات وتباهيهم بفعلتهم بالقرب من أحد المجمعات التجارية، وفيما دعت سفارة المملكة في لبنان جميع المواطنين السعوديين والمقيمين، إلى تأجيل السفر إلى الجمهورية اللبنانية؛ انطلاقًا من الحرص على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا، أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات وضع فيروس كورونا أنه لم يجرِ تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس في المملكة جلسة انعقادها السبت، من جهة أخرى، رعى الملك سلمان مساء السبت حفل سباق كأس السعودية، الذي يعد أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول.

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