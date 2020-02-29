، أمين مكة يقف على تنفيذ تقاطع طريق السيل مع علي بن أبي طالب ،

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وقف أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، على تنفيذ مشروع تقاطع طريق السيل مع طريق علي بن أبي طالب بمكة المكرمة، حيث يبلغ طول التقاطع 3.5 كلم، وعدد أعمدة الإنارة 175 عمود إنارة.
ويُسهم تقاطع السيل في تحرير الحركة لجميع الاتجاهات، وكذلك يساعد على فك الاختناقات المرورية من وسط مكة، ونقلها عبر طريق علي بن أبي طالب.
وكذلك يعد بوابة مكة المكرمة من جهة الشرق، لتسهيل دخول الحجاج والزوار إلى المشاعر المقدسة وإلى الحرم المكي الشريف، وكذلك يساعد في تفويج الحجاج من المشاعر المقدسة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة عبر تقاطع السيل، ومنه إلى طريق المدينة المنورة ومن ثم إلى مدينة جدة.
مكة المكرمة أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص مشروع تقاطع طريق السيل مع طريق علي بن أبي طالب بمكة أعمدة الإنارة
أمين مكة يقف على تنفيذ تقاطع طريق السيل مع علي بن أبي طالبعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-02-29
وقف أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، على تنفيذ مشروع تقاطع طريق السيل مع طريق علي بن أبي طالب بمكة المكرمة، حيث يبلغ طول التقاطع 3.5 كلم، وعدد أعمدة الإنارة 175 عمود إنارة.
ويُسهم تقاطع السيل في تحرير الحركة لجميع الاتجاهات، وكذلك يساعد على فك الاختناقات المرورية من وسط مكة، ونقلها عبر طريق علي بن أبي طالب.
وكذلك يعد بوابة مكة المكرمة من جهة الشرق، لتسهيل دخول الحجاج والزوار إلى المشاعر المقدسة وإلى الحرم المكي الشريف، وكذلك يساعد في تفويج الحجاج من المشاعر المقدسة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة عبر تقاطع السيل، ومنه إلى طريق المدينة المنورة ومن ثم إلى مدينة جدة.
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
09:34 PM
طوله 3.5 كيلو ويحتوي 175 عمود إنارة
وقف أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، على تنفيذ مشروع تقاطع طريق السيل مع طريق علي بن أبي طالب بمكة المكرمة، حيث يبلغ طول التقاطع 3.5 كلم، وعدد أعمدة الإنارة 175 عمود إنارة.
ويُسهم تقاطع السيل في تحرير الحركة لجميع الاتجاهات، وكذلك يساعد على فك الاختناقات المرورية من وسط مكة، ونقلها عبر طريق علي بن أبي طالب.
وكذلك يعد بوابة مكة المكرمة من جهة الشرق، لتسهيل دخول الحجاج والزوار إلى المشاعر المقدسة وإلى الحرم المكي الشريف، وكذلك يساعد في تفويج الحجاج من المشاعر المقدسة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة عبر تقاطع السيل، ومنه إلى طريق المدينة المنورة ومن ثم إلى مدينة جدة.
، أمين مكة يقف على تنفيذ تقاطع طريق السيل مع علي بن أبي طالب ،
المصدر : الخليج 365
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