محمد بن مسعود - الدمام - "آل صعب" يحتفل بزواج ابنيه بمحايل عسير صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-29 احتفل إبراهيم علي جابر آل صعب بزواج ابنيه علي ومحمد بقرن الماء بالريش بمحافظة محايل عسير، بحضور عددٍ من المسؤولين وأهالي العروسين. 29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 09:29 PM Advertisements احتفل إبراهيم علي جابر آل صعب بزواج ابنيه علي ومحمد بقرن الماء بالريش بمحافظة محايل عسير، بحضور عددٍ من المسؤولين وأهالي العروسين. ، "آل صعب" يحتفل بزواج ابنيه بمحايل عسير ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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