- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكدت مدينة الملك فهد الطبية أنه لا صحة لما يتم تداوله عن إعلان تحذير للأطباء والعاملين من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، أو حتى نقل الأخبار للأصدقاء الشخصيين حول الحالات المصابة بفيروس كورونا التي وصلت إلى مدينة الملك فهد الطبية.
ونفت مدينة الملك فهد الطبية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" ذلك الإعلان المتداول في حسابات التواصل الاجتماعي، مهيبة بالجميع لاستقصاء المعلومة من مصدرها عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت صورة مفبركة متداولة قد أشارت إلى تعليمات مشددة من وزير الصحة وتوصيات وزارتَيْ الداخلية والخارجية بالحظر على أي من الأطباء والعاملين الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، أو حتى نقل الأخبار للأصدقاء الشخصيين، حول الحالات المصابة بفيروس كورونا التي وصلت إلى مدينة الملك فهد الطبية، وتمنع عمليات التصوير كافة.. وهي الصورة التي نفتها مدينة الملك فهد الطبية.مدينة الملك فهد الطبية وسائل الإعلام فيروس كورونا الجديد
"الملك فهد الطبية" تنفي صدور تحذير للأطباء من الإدلاء بتصريحات حول "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-29
أكدت مدينة الملك فهد الطبية أنه لا صحة لما يتم تداوله عن إعلان تحذير للأطباء والعاملين من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، أو حتى نقل الأخبار للأصدقاء الشخصيين حول الحالات المصابة بفيروس كورونا التي وصلت إلى مدينة الملك فهد الطبية.
ونفت مدينة الملك فهد الطبية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" ذلك الإعلان المتداول في حسابات التواصل الاجتماعي، مهيبة بالجميع لاستقصاء المعلومة من مصدرها عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت صورة مفبركة متداولة قد أشارت إلى تعليمات مشددة من وزير الصحة وتوصيات وزارتَيْ الداخلية والخارجية بالحظر على أي من الأطباء والعاملين الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، أو حتى نقل الأخبار للأصدقاء الشخصيين، حول الحالات المصابة بفيروس كورونا التي وصلت إلى مدينة الملك فهد الطبية، وتمنع عمليات التصوير كافة.. وهي الصورة التي نفتها مدينة الملك فهد الطبية.
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
09:29 PM
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
10:12 PM
أهابت بالجميع لاستقصاء المعلومة من مصدرها عبر حساباتها الرسمية
أكدت مدينة الملك فهد الطبية أنه لا صحة لما يتم تداوله عن إعلان تحذير للأطباء والعاملين من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، أو حتى نقل الأخبار للأصدقاء الشخصيين حول الحالات المصابة بفيروس كورونا التي وصلت إلى مدينة الملك فهد الطبية.
ونفت مدينة الملك فهد الطبية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" ذلك الإعلان المتداول في حسابات التواصل الاجتماعي، مهيبة بالجميع لاستقصاء المعلومة من مصدرها عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت صورة مفبركة متداولة قد أشارت إلى تعليمات مشددة من وزير الصحة وتوصيات وزارتَيْ الداخلية والخارجية بالحظر على أي من الأطباء والعاملين الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، أو حتى نقل الأخبار للأصدقاء الشخصيين، حول الحالات المصابة بفيروس كورونا التي وصلت إلى مدينة الملك فهد الطبية، وتمنع عمليات التصوير كافة.. وهي الصورة التي نفتها مدينة الملك فهد الطبية.
، "الملك فهد الطبية" تنفي صدور تحذير للأطباء من الإدلاء بتصريحات حول "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الملك فهد الطبية" تنفي صدور تحذير للأطباء من الإدلاء بتصريحات حول "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.