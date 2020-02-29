كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441 برقم الطلب عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تعتبر المساعدة المقطوعة من أهم برامج الدعم التي وفرتها المملكة العربية السعودية لمواطنيها في جميع أنحاء المملكة، ومن أهم الفئات التي تحصل عليها أصحاب الدخل المنخفضة الأسر التي لا يوجد لها عائل، الأرامل والمطلقات والأيتام وغيرها، ويترقب الملايين من مستفيدي المساعدة موعد صرف الدفعة المقبلة التي تم انتظارها كثيرا، وسوف نقدم لكم الأن كيفية الاستعلام عن موعد المساعدة المقطوعة.

موعد صرف الساعدة المقطوعة

بحث مكثف حاليا من قبل مستفيدي من مقطوعة التضامن لمعرفة ما هو الموعد المحدد لصرف دفعة 1441، حيث أنها من المساعدة التي تصرف مرة واحدة في العام، ولم يتم صرفها منذ العام الماضي، مما جعل المستفيدين منها يشعرون بالقلق وبدأت الشائعات تتداول حول إيقافها، ولكن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ردت على تلك الشائعات وأكدت أنه لا يوجد نية لوقف صرفها ولكن هي لم يوجد لها موعد محدد.

رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1441

من خلال خطوات بسيطة على أصحاب الدعم من المساعدة المقطوعة اتباعها لمعرفة موعد صرفها اتباعها وهي يتم الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكتابة رقم الطلب أو السجل المدني الخاص بالمستفيد، والضغط على كلمة بحث وستظهر كل المعلومات الخاصة بالمساعدة المقطوعة أمامك.